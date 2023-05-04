"Росавиацией в связи с оптимизацией финансирования программы субсидирования региональных перевозок совместно с авиакомпаниями и во взаимодействии с субъектами РФ ведется работа по корректировке маршрутной сети в целях сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально-значимых направлениях", — сообщила представитель ведомства журналистам.

Авиакомпаниям рекомендовано при пересмотре маршрутной сети "исходить из принципа эффективного перераспределения бюджетных средств и сохранения приемлемого уровня доступности авиаперевозок". В федеральном бюджете на этот год (а также на 2024 и 2025 гг.) на программу перевозок между регионами в обход Москвы было предусмотрено почти 9 млрд руб. По данным источника "Интерфакса" в отрасли, финансирование сокращено на 1,4 млрд руб.