Оператор действующих там казино ООО "Домейн", согласно его отчету, в прошлом году получило 8,325 млрд рублей выручки по РСБУ, тем самым превзойдя рекорд 2021 года (7,284 млрд рублей). Таким образом, показатель вырос на 14,3%.

В том числе выручка от организации и проведения азартных игр увеличилась на 16%, до 7,827 млрд рублей, от реализации продукции общественного питания — на 7%, почти до 333 млн рублей.

Как сообщал "Интерфаксу" в конце декабря 2022 года председатель Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов, российские игорные зоны практически вышли на допандемийный уровень посещаемости.

"В этом (2022-м — ИФ) году за счет развития внутреннего туризма мы по всем игорным заведениям вышли на показатели 2019 года. А если бы у нас был международный поток, то игорные зоны развивались бы на 30%, а может быть, и на 50% быстрее, чем сейчас", — сказал Анфиногенов.

Он отмечал, что по данным на конец декабря казино в "Красной Поляне", крупнейшей среди игорных зон РФ, посетило 700 тыс. человек.

"В Сочи такие показатели, какие были в 2019 году, но с учетом иностранных туристов. В 2019 году в Сочи было 30% иностранного турпотока, по итогам 2022 года эти 30% полностью заместились туристами из России. В 2019 году казино в Сочи посетило 735 тыс. гостей, в этом (2022-м — ИФ) уже превысило 700 тысяч", — отметил Анфиногенов.

Гендиректор игорной зоны Павел Перов тогда же говорил "Интерфаксу", что "Красная Поляна" увеличивает доходы от неигровой деятельности.

"Мы, как и наши коллеги, пошли по пути наращивания неигровой выручки: расширили перечень предлагаемых сервисов. В "Красной Поляне" есть площадка Red Arena, где регулярно проводим концерты, спортивные мероприятия, конференции, форумы. То есть пытаемся насытить жизнь Сочи еще большим количеством предложений, за счет этого привлекается большее количество аудитории. Отмечу, что с 2018 года наша неигровая выручка выросла на 120%", — сообщал Перов, отмечая, что "Красная Поляна" планирует завершить 2022 год с ростом выручки.

Вместе с тем, согласно отчету, чистая прибыль по РСБУ "Домейна" в прошлом году снизилась на 11%, до 1,077 млрд рублей на фоне роста ряда статей расходов и опережающего роста себестоимости, которая увеличилась на 17,7%, до 4,95 млрд рублей.

Коммерческие расходы компании выросли почти в 1,8 раза и составили 398,4 млн рублей, управленческие — в 1,5 раза, до 385,177 млн рублей.

Игорная зона "Красная Поляна" создана в августе 2016 года. "Домейн" в настоящее время является единственным резидентом игорной зоны и казино, работающих на ее территории. В игорной зоне функционируют три заведения: "Казино Сочи" (открыто в январе 2017 года, инвестиции — 4 млрд рублей), зал игровых автоматов "Бонус" и казино "Бумеранг".

ООО "Домейн" зарегистрировано 24 декабря 2015 года в поселке Эсто-Садок (курорт Красная Поляна, Сочи). Единственным владельцем компании, согласно отчету за 2022 год, является ООО "Сильверрон", созданное в мае 2022 года, его бенефициаром является Андрей Скок.

По данным участников рынка, игорная зона "Красная Поляна" и одноименный курорт контролируется структурами экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Ткачев в последние несколько лет активно инвестирует в объекты курортной недвижимости премиум-сегмента в Сочи.

Так, "Мантерра групп", созданная в 2021 году (управляющая компания курорта "Красная Поляна", строящегося курорта "Лагонаки" в Адыгее и парка развлечений "Сочи-парк"), которую также связывают с Ткачевым, до 2026 года планирует инвестировать в развитие 100 млрд рублей, сообщается на ее сайте.

Среди перспективных проектов — комплекс резиденций стоимостью 13 млрд рублей, гольф-клуб с инвестициями 8 млрд рублей. Также компания строит на курорте клубный поселок "Шале 1032".