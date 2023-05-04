"На территории Петербурга действует бесполетная зона (для беспилотников — ИФ), без согласования с комитетом по транспорту Санкт-Петербурга беспилотниками пользоваться запрещено. На время такие разрешения выдаваться гражданам не будут", — сказал Равин.

Он отметил, что для организации безопасности в исключительных случаях дронами смогут пользоваться представители администрации и силовых структур. Запрет на беспилотники продлится ориентировочно до середины мая. Ранее сообщалось, что использование беспилотников на время запретили в Москве, Подмосковье и Ленинградской области и других регионах РФ.