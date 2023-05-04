«Трое россиян, среди которых 35-летняя женщина, 37-летний мужчина и 29-летняя девушка, были арестованы сотрудниками иммиграционной службы в гостевом доме в Убуде за нарушение общественных норм в балийском храме Пенгубенган. Местные жители сообщили, что туристы посетили храм в неподобающей одежде и танцевали», — пишет издание.

По словам главы иммиграционной службы Сингараджи, 35-летняя женщина сняла шаль, в которой зашла на территорию храма, и стала танцевать. Ее муж снимал на видео. Третья туристка не имеет отношения к инциденту, поскольку пара позвала ее за компанию на экскурсию в балийский храм.

«Супруги будут депортированы из Индонезии 12 мая, а до тех пор они останутся под стражей», — пояснил он.

Как отмечает Coconuts, туристы уже принесли свои извинения жителям Бали и священнослужителям храма. Также они предложили свою помощь в распространении информации о многих священных местах на Бали.

Храм Пенгубенган входит в крупнейший религиозный комплекс на Бали Пура-Бесаких и находится на юго-западном склоне горы Агунг. По местным верованиям, именно сюда приходят боги принимать жертвоприношения и обсуждать земные дела.