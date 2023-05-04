"98% номеров в гостиницах города-героя Волгограда уже выкуплены на период майских праздников. В отелях, турбазах и других коллективных средствах размещения Волгоградской области туристы забронировали 87% от общего количества номеров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что высоким спросом у гостей Волгограда пользуются гостиницы классификацией от 3 до 5 звезд: здесь заполнены 2894 места — 92% от общего количества в этой категории.

Всего в Волгоградской области работают 386 коллективных средств размещения на более чем 8 тыс. мест.

Как сообщалось, число туристов, посетивших Волгоградскую область в 2022 году, выросло на 40%, до 1,5 млн человек.