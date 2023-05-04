Документ в рамках Кавказской инвестиционной выставки подписали гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов, председатель ПСБ Петр Фрадков и гендиректор компании "Санаторий Терек" Барасби Бисчоков.

В частности планируется строительство комфортабельного отеля, рассчитанного на единовременное проживание 147 человек. На его территории также будут работать ресторан, СПА-комплекс и бассейн.

Общий объем инвестиций в проект превысит 860 млн рублей.

Открытие отеля запланировано на конец 2024 года.

"Кавказ богат привлекательными туристическими и природными объектами, а развитие внутреннего туризма сейчас — один из важнейших факторов роста экономического потенциала как самого региона, так и страны, в целом. ПСБ заинтересован в повышении уровня туристической и инвестиционной привлекательности субъектов Северного Кавказа, в социально-экономическом развитии регионов СКФО и улучшении качества жизни населения", — приводит пресс-служба слова председателя ПСБ.