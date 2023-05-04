Она подчеркнула, что 16 из них имеют городской статус.

"В Петербурге в настоящее время проживает 57,4 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 49,1 тыс. из них награждены знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Кроме того, есть 5,3 тыс. бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания", — отметила Фидрикова.

Председатель комитета по культуре Федор Болтин рассказал, что 7 мая в Ледовом дворце состоится представление "Любимые песни о главном".

"Под живой аккомпанемент музыкантов выступят наши чемпионы по фигурному катанию. 8 мая в БКЗ "Октябрьский" пройдет театрализованная постановка с участием Розенбаума, Певцова и других артистов. 9 мая будет организован концерт на Дворцовой площади. Так как в этом году "Бессмертный полк" пройдет в онлайн формате, концерт стартует в 14 часов. В этом году мероприятия пройдут и на Газпром Арене — 9 мая в 19 часов здесь пройдет концертный марафон "Непокоренные", — добавил Болтин.

По его словам, готовятся к празднику также театральные постановки. "Театр Музкомедии дарит постановку "Раскинулось небо широко". Она была представлена в 1942 году в блокадном Ленинграде. Сегодня она возвращается на сцену", — сказал глава комитета.

Исполняющий обязанности председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Любовь Федорова рассказала, что главные линии в оформлении города в этом году — символы Городов-героев.

"В праздничной оформлении используются ордена Великой Отечественной войны. Главная орденоносная улица — Невский проспект. Основная масса оформления — со знаменем Победы и флагом. Всего в оформлении города использовано в этом году 16200 элементов. Для сравнения, в прошлом году их было около 5000", — отметила Федорова.

9 мая в 10.00 пройдет военный парад на Дворцовой площади. В параде в качестве зрителей примут участие 250 ветеранов Великой Отечественной войны.

В 22.00 петербуржцы увидят праздничный салют от стен Петропавловской крепости.