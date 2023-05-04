"В дополнение к уже реализуемым мероприятиям по противодействию терроризма мы приняли решение запретить использование БПЛА с 1 мая. Пока на период проведения праздничных мероприятий. Мы закрепим эту норму на постоянной основе до особого распоряжения", — написал Николаев в четверг в своем телеграм-канале.

Также он призвал жителей региона "проявлять бдительность и сохранять осторожность". В пресс-службе администрации главы Чувашии "Интерфаксу" уточнили, что запрет на использование беспилотных летательных аппаратов действует на территории Чувашии по 9 мая включительно. Норму о бессрочном запрете беспилотников примут в ближайшее время, она будет действовать до особого распоряжения.