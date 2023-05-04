"Первые погружения на озере Синявинское в поселке Янтарный пройдут 5 мая и приурочены ко Дню водолаза. В них, кроме сотрудников музея, примут участие представители дайв-клубов "Посейдон 39", "Демерсус" и туристического центра Friday. В ходе погружений будут обследованы места на дне, где могут быть установлены объекты, которые в целом и составят основу подводного парка "Янтарный", — сказала Говорова.

Уже решено, что одним из них станет огромный ковш шагающего экскаватора, который Музею Мирового океана пообещал передать Янтарный комбинат, выступающий партнером проекта. Подбираются и другие экспонаты, которые будут интересны для дайверов, отметила она.

Также в День водолаза на берегу озера музей вместе с партнерами и при поддержке командования Балтийским флотом и Главного управления МЧС по Калининградской области представит выставку водолазного снаряжения, расскажет об устройстве водолазных костюмов разных эпох и особенностях работы под водой.

"Подводный парк станет новым центром притяжения российских и зарубежных дайверов. Мы задумали его как центр комплексной подготовки специалистов по морскому наследию, вместе с тем парк станет пространством для всех любителей такого вида отдыха. Объекты парка также познакомят с историей янтарного промысла. Открытие парка запланировано на сентябрь этого года", — процитировала пресс-секретарь заместитель гендиректора музея Дениса Миронюка.

Презентация проекта подводного парка для дайверов и историков прошла в рамках выставки Dive Show 2022. Помощь в его реализации музею и региональному министерству культуры и туризма намерено оказать Русское географическое общество (РГО).

Озеро Синявинское — это немецкий выработанный карьер по добыче янтаря, который был затоплен пресной водой уже после того, как в нем вырос большой лес. На берегу водоема работают два центра дайверов, имеющие всю необходимую инфраструктуру, оборудование для подводного плавания и технику. Они проводят стандартные погружения, обучают всех желающих, принимают участие в съемках художественных фильмов, следят за сохранностью своих подводных объектов. Глубина озера составляет до 28 метров.

Рэк-дайвинг (wreck diving) — это подводные погружения на затонувшие объекты.