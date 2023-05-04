"За четыре месяца с начала года регион посетили более 800 тыс. человек. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Мы проанализировали показатели 2019-2022-го и прогнозируем, что в 2023-м область посетят порядка 3 млн туристов", — сказала Туканова.

По ее словам, глубина бронирования номеров в регионе сократилась до 2-3 недель, но увеличилось число поездок. Особенно популярен активный отдых, сплавы по рекам Исеть и Чусовая, восхождения на горы, экологический туризм.

"Развивается инфраструктура. Высокую популяр набирает строительство глемпингов, кемпингов, модульных некапитальных гостиниц. Открылись новые объекты. В Екатеринбурге появился 4-хзвездочный отель на 54 номера на улице Мира. В поселке Гари открылся туристический центр, рассчитанный на гостей, интересующихся охотой и рыбалкой. В Верхотурье открыли комплекс глемпингов, гле предоставляют услуги по активному туризму", — отметила Туканова.

Она напомнила, что Свердловская область получила 590 млн рублей из федерального бюджета на туристическую инфраструктуру. Из них 38 пойдут на поддержку фестиваля "Ночь музыки", 220 — на обустройство исторического центра Екатеринбурга, а остальные — на грантовую поддержку различных проектов. Сбор заявок от бизнесменов завершается 11 мая. Подано уже порядка 50, еще 30 ожидаются. К началу июня средства предполагается уже выдать. Все проекты должны быть реализованы до конца текущего года.

"В 2023-2024 годах планируется создание туристической инфраструктуры в Ивдельском городском округе, на севере региона. Речь идет о дополнительных коллективных средствах размещения, о визит-центре для самодеятельных туристов. Там будут выдавать оборудование в прокат, сопровождать туристов, выстраивать навигацию и предоставлять информационные услуги", — уточнила Туканова.

По ее словам, власти области сейчас также ожидают решения вопроса о признании национальным "Императорского" железнодорожного маршрута "Екатеринбург — Алапаевск".

В 2022 году национальным маршрутом был признан свердловский "Демидовский маршрут". Он включает в себя трехдневное путешествие по Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и их окрестностям.