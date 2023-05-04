"Ландшафтный парк будет обустроен в 2024 году к 950-летию первого летописного упоминания города Торопца. Площадь парка в центральной части города составит более 14 га. Здесь планируется создать общественное пространство для отдыха жителей и туристов", — говорится в сообщении.

Сбор заявок на участие в конкурсе начнется с 15 мая. Затем экспертный совет определит потенциальных победителей. Результаты конкурса рассмотрят на межведомственной комиссии при правительстве области. Победители и призеры получат премии.

В рамках юбилея в Торопце планируется провести реставрацию объектов историко-культурного наследия, модернизацию учреждений образования, здравоохранения, транспорта и туризма, ремонт дорог и фасадов зданий, обустройство современных общественных пространств.

Кроме того, в Торопце появятся новые достопримечательности — памятники Александру Невскому и святителю патриарху Тихону.

Первое летописное упоминание Торопца датируется 1074 годом. Именно в этом городе знаменитый русский полководец, святой благоверный великий князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, невеста подарила городу его главную святыню — Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой был построен Корсунско-Богородицкий собор. Впоследствии русский князь освобождал город от литовских захватчиков.