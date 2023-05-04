На внутренних линиях было обслужено 428,6 тыс. человек, на международных — 11,9 тыс. человек.

"География полетов с января по апрель 2023 года насчитывала 17 направлений, рейсы по которым выполнялись 12 авиакомпаниями. Самыми популярными направлениями помимо Москвы и Санкт-Петербурга стали Минеральные Воды, Ереван, Новосибирск и Стамбул", — сказал сотрудник пресс-службы.

Всего за четыре месяца было выполнено 3,614 тыс. рейсов, перевезено более 310 тонн грузов почты.

В настоящее время из аэропорта Волгограда также выполняются рейсы в Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь, Уфу и Челябинск, международные — в Анталью и Баку.

Как сообщалось, в 2022 году ПАО "Международный аэропорт Волгоград" обслужило 1,39 млн пассажиров, что на 4% меньше, чем в 2021 году.

Аэропорт Волгограда имеет пассажирский аэровокзальный комплекс для внутренних и международных рейсов, грузовой терминал, взлетно-посадочную полосу длиной 2,8 тыс. м. Пропускная способность аэропорта на внутренних линиях составляет 720 человек в час, на международных — 280.