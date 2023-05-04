"Дорожники Подмосковья подготовили больше 400 подъездных дорог к 280 местам притяжения жителей и гостей региона в майские праздники. На центральных улицах и подъездных путях провели уборку и ямочный ремонт, а также восстановили разметку и привели в порядок остановочные павильоны и ограждения. Всего в работах были задействованы больше 2,1 тысячи дорожных рабочих и свыше 1 тысячи единиц спецтехники", — приводятся в сообщении слова главы областного Минтранса Алексея Гержика.

Ведомство отмечает, что на муниципальных и региональных дорогах отремонтировали более 3 тысяч ям, помыли 520 км дорожного полотна и 87 км ограждений, очистили больше 400 км тротуаров, помыли и покрасили свыше 1,4 тысячи остановок, а также восстановили разметку почти на 400 пешеходных переходов. Также очистили посадочные площадки, вымыли ограждения и дорожные знаки.

Кроме того, провели очистку дорожного покрытия и обочин автомобильных дорог. Произвели окраску бортового камня и мойку дорожных знаков и ограждений.

Наибольший объём работ выполнен в Истринском округе, добавили в министерстве.