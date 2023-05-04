Разрешения на полеты выдаваться не будут.

По данным ГУ МВД по Красноярскому краю, в случае выявления БПЛА к ним будет применяться принудительная посадка, само устройство будет изъято. За нарушение воздушного пространства в период действия запрета предусмотрены штрафы: от 20 до 50 тысяч рублей — для гражданских лиц, от 100 до 150 тыс рублей — для должностных лиц, и от 250 до 300 тыс рублей — для юридических лиц.

Ранее стало известно, что с 3 мая в Москве и Подмосковье был введен запрет на запуск беспилотников, следом о решении ввести аналогичный запрет объявил еще целый ряд российских регионов, среди которых Псковская, Ленинградская, Владимирская, Тверская, Костромская, Рязанская, Нижегородская, Саратовская, Тульская, Пензенская, Челябинская, Кировская (только по спецразрешению), Воронежская, Волгоградская области, Ставропольский край, Краснодарскй край, Пермский край, Удмуртия, Северная Осетия, Татарстан и республика Марий Эл.