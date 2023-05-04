"Всего в Московской области 184 парка культуры и отдыха. В 159 из них уже полностью введена в строй и работает система подсчета посетителей с помощью видеокамер. В остальных парках в настоящий момент проходит дооснащение системы. Полностью оно будет завершено до 1 декабря текущего года", — говорится в сообщении.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин отметил, что данная система помогает властям получить обратную связь от жителей.

"В нашей работе по благоустройству территорий очень важно получать обратную связь и знать, пользуются ли места, где уже проведена работа, популярностью у жителей. Внедрение системы подсчета посетителей уже показало значительный рост посещений в тех парках, где прошло благоустройство. Эта система также поможет нам понять, где надо продолжить работу по благоустройству общественных территорий", — цитирует Хайкина пресс-служба.

Работа системы основана на распознавании и подсчете силуэтов с помощью камер видеонаблюдения, которые устанавливаются при входе в парковую зону. Большинство камер подключаются также к областной системе "Безопасный регион".