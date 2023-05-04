"В природном парке сгорело 20 гектаров леса. Благодаря усилиям сотрудников уральской авиабазы и МЧС, инспекторской службы парка, лесников удалось остановить огонь. Мы выясняем причины пожара и постараемся найти виновников. Надеюсь, это были не умышленные действия, а небрежность", — приводятся в сообщении слова директора природного парка "Оленьи ручьи" Николая Калинкина.

По данным департамента, за минувшие сутки в регионе ликвидировано 15 природных пожаров на площади более 200 га. Борьбу с огнем в лесах ведут специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов, МЧС, арендаторы лесных участков — всего более 580 человек. Задействовано более 100 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. Также губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в регионе с 26 апреля введен режим повышенной готовности в связи с пожарами в населенных пунктах.

Кроме того, на территории области в связи с ветреной погодой в особом режиме работают организации жилищно-коммунального комплекса.