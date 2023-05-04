Откроет программу выступление Элисо Вирсаладзе и Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением народного артиста России Николая Алексеева. Фестиваль продлится до 29 мая: в одиннадцати его концертах выступят звезды мирового исполнительства и ведущие российские симфонические и камерные коллективы.

На открытии Вирсаладзе исполнит концерт Шумана, также в программе: Увертюра к опере "Эврианта" Вебера и Первая симфония Брамса.

Среди участников фестиваля — знаменитые российские и зарубежные музыканты. На сцене Большого зала филармонии выступят заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Филармонии, Академический симфонический оркестр филармонии, Симфонический оркестр musicAeterna, Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", Камерный оркестр Заслуженного коллектива России. Дирижеры фестивальных программ — Николай Алексеев, Владимир Спиваков, Теодор Курентзис, Феликс Коробов, Димитрис Ботинис, Лео Кремер (Германия). Солисты — пианисты Элисо Вирсаладзе, Николай Луганский, Денис Мацуев, Мирослав Култышев, Иван Бессонов.

Наряду с симфоническими концертами в программе фестиваля — фортепианные вечера Николая Луганского, Дениса Мацуева и Ивана Бессонова, органный вечер Лео Кремера (Германия).

На сцене сыграют произведения русской и западноевропейской академической музыки XVIII-XX веков. Особое место отведено в ней музыке главного композитора-юбиляра 2023 года — Сергея Рахманинова: ей полностью посвящена программа 14 мая, которую Академический симфонический оркестр исполнит под управлением Феликса Коробова, солист — Мирослав Култышев.

Также из сочинений композитора полностью составлена программа сольного концерта Луганского — одного из лучших интерпретаторов Рахманинова в мире. Музыка Рахманинова прозвучит на сольном концерте Мацуева и сольном концерте победителя "классического Евровидения" и I Международного конкурса имени Рахманинова Ивана Бессонова, войдет в программу Камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Спивакова.

28 мая, в день столетия со дня рождения Дьёрдя Лигети, Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России исполнит два его сочинения — Ramifications для струнного оркестра и "Румынский концерт" для оркестра, ведущий концерта — Ярослав Тимофеев.