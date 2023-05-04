"Запрет на использование дронов будет действовать на всей территории области", — написал он в телеграм-канале.

Исключение сделают для работ по обеспечению безопасности объектов инфраструктуры: транспортных путей, линий электропередачи, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, обнаружения лесных пожаров и контрольных мероприятий. Но для этого потребуется специальное разрешение с указанием цели, места и времени работы беспилотников, а также данных ответственного за эксплуатацию.

Дрозденко отметил, что в ближайшее время подразделения МВД и Росгвардии дооснастят РЭБ-оборудованием (радиоэлектронная борьба), которое позволит принудительно сажать беспилотники, выполняющие несогласованные полеты.

Также глава региона написал об усилении охраны коммунальных объектов и объектов энергетики, в том числе с помощью дополнительных электронных средств безопасности: датчиков движения, вибрации, видеокамер.

Губернатор добавил, что на оперативном штабе с руководителями силовых структур по обеспечению безопасности в Ленинградской области были согласованы мероприятия по обеспечению безопасности 9 мая.

"Запланированные праздничные мероприятия состоятся во всех районных центрах. В небольших населенных пунктах ограничимся возложениями цветов к памятникам и захоронениям и торжественно-траурными митингами. Такие меры приняты для обеспечения безопасности участников", — написал Дрозденко.

3 мая власти Москвы и Подмосковья сообщили о решении запретить запуск дронов. Ранее запуск беспилотников запретили во Владимирской, Тверской, Костромской, Рязанской, Нижегородской, Саратовской, Тульской, Пензенской, Челябинской, Кировской (только по спецразрешению), Воронежской, Волгоградской областях, в Ставропольском крае, Краснодарском крае, Пермском крае, в Удмуртии, Северной Осетии, Татарстане и республике Марий Эл. С 5 мая запрет на запуск беспилотников вводится в Псковской области.