Как сообщает "Мурманскавтодор", дорога закрыта с 32 км по 136 км до автоподъезда к селу.

По данным Мурманского гидрометцентра, в настоящее время в Териберке минус один градус и ветер скоростью до 18 м/с.

Ежегодно зимой и весной, а изредка — и в начале лета дорогу в Териберку блокируют метели, и село остается отрезанным от большой земли, а к туристам, которые оказались в это время в пути, на помощь выезжают спасатели и дорожные службы.

В 2020 году началась реконструкция грунтовой дороги на Териберку протяженностью 35 км. Первый этап предполагает ремонт первых 10 км дороги. Главная задача реконструкции — поднять уровень дороги на 2 м, чтобы исключить снежные заносы. Общая стоимость ремонта дороги в Териберку превышает 5 млрд рублей, основной источник финансирования — федеральный бюджет.

Ежегодный турпоток в Териберку, ставшую широко известной после выхода фильма "Левиафан", составляет более 40 тыс. человек.