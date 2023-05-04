"Подписал указ о введении с 5 мая запрета на запуск гражданских беспилотных летательных аппаратов на территории Псковской области. Исключение — БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также для мониторинга объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки и ряда других", — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в правовом ключе решение принято на основании указа президента N757 и будет действовать до отмены режима базовой готовности.

"Напоминаю, что нарушение запрета влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством", — заключил Ведерников.