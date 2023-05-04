Участниками фестиваля "Перекресток культур" станут мастера, представители центров традиционной народной культуры, этнокультурных объединений, творческие коллективы.

По данным Минкультуры, помимо традиционных мероприятий — выставок, мастер-классов, концертных программ, впервые будут организованы новые площадки. В их числе площадка гармонистов с участием представителей Сибирского федерального округа, площадка казачьей культуры, этнодискотека и площадка "Гастро-джем". Кроме этого, организаторы подготовят спортивно-игровую площадку "Играй, Алтай", на которой жителей и гостей познакомят с традиционными русскими играми — лапта и городки.

Еще одним значимым мероприятием станут выездные концерты участников фестиваля в села Славгородского района, что даст возможность жителям познакомиться с национальным колоритом народов, проживающих в Алтайском крае. И по традиции за время работы фестиваля мастерами будет создан арт-объект, отражающий суть фестиваля и призванный служить напоминанием о мероприятии.

Впервые фестиваль "Перекресток культур" прошел в Алтайском крае в 2019 году в селе Кулунда. Он собрал более 400 участников из 20 районов и городов края, а также из Кемеровской, Томской областей, Республики Алтай и Казахстана. Жители района и гости познакомились с русской, кумандинской, мордовской, украинской, немецкой, казахской, алтайской, чеченской, чувашской культурами. В 2021 году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Межрегиональный фестиваль национальных культур "Перекресток культур" прошел в дистанционном формате. Его участниками стали более 200 человек: творческие коллективы и отдельные исполнители, центры традиционной национальной культуры Алтайского края, Новосибирской, Томской областей, Республики Тува и Казахстана.