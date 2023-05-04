Полеты будут выполняться один раз в неделю на Superjet 100.

Вылет из Иркутска в Ханой будет осуществляться по воскресеньям в 19:00 местного времени, прибытие во Вьетнам в 23:00. Время в пути составит пять часов. Обратный рейс запланирован через полтора часа, прибытие в Иркутск утром следующего дня в 07:40.

"Если будет необходимость, мы готовы увеличить частоту полетов. Для успешного возобновления авиасообщения нам предстоит решить вопрос продажи авиабилетов во Вьетнаме, а структурам, которые отвечают за развитие туризма, — актуализировать туристический продукт. Оплачивать авиабилеты на стыковочные рейсы вьетнамских перевозчиков из Ханоя можно в том числе и картами отечественных банков — посредством популярного у россиян сервиса бронирования", — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора "ИрАэро" Сергея Крупнова.

В настоящее время из Иркутска нет прямых рейсов в Вьетнам.

Ранее сообщалось, что "ИрАэро" возобновила рейсы в китайские Харбин и Маньчжурию, а также в столицу Монголии — Улан-Батор.

"ИрАэро" (базируется в Иркутске) выполняет рейсы более чем в 70 городов России, а также в Азербайджан, Армению, Израиль, Казахстан, Китай, Турцию, Узбекистан. В парке перевозчика семь Superjet 100, один A319-100, а также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200.