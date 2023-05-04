"Парк заложен после фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Когда-то здесь было красиво: уютные аллеи, скульптуры и фонтаны. Сейчас территория выглядит запущенной. Сделаем парк удобнее, при этом сохраним его исторический облик — помогут архивные материалы, чертежи и фотографии", — цитирует канал мэра его официальный сайт.

В сообщении уточняется, что в парке восстановят скульптурные композиции и фонтаны, обустроят новую детскую площадку и скейт-парк, отремонтируют дорожки, заезд и парковку у Большого московского государственного цирка, сделают новые дорожки и установят на них лавочки и фонари.

Собянин также рассказал, что службы городского хозяйства провели четверть работ по благоустройству Воробьевской набережной и Аллеи Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр. На Воробьевской набережной сделают двухстороннюю велороллерную трассу и беговую дорожку, обновят тротуары, там также появится ландшафтная подсветка, благодаря которой вечерние прогулки станут еще приятнее. На Аллее Спортивной Славы обустроят зеленые зоны с лавочками и качелями, для любителей активного отдыха — площадки для паркура и игры в петанк.