"Фестиваль откроется 4 мая выступлением Академического симфонического оркестра филармонии под управлением Николая Алексеева с солисткой Элисо Вирсаладзе. Год Сергея Рахманинова продолжается, он будет самым исполняемым автором на фестивале", — сказал Петровский.

Автору будет полностью посвящена программа 14 мая. Музыке композитора также посвящена программа сольного концерта Николая Луганского.

Кроме того, в день столетия со дня рождения композитора Дьердя Лигети Молодежный камерный оркестр заслуженного коллектива России — оркестра Филармонии исполнит два его сочинения.

Петровский отметил, что в рамках фестиваля пройдет 11 концертов. В программе — произведения русской и западноевропейской академической музыки XVIII-XX веков.

Среди участников — знаменитые российские и зарубежные музыканты. На сцене филармонии выступят академический симфонический оркестр филармонии, симфонический оркестр musicAeterna, государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и Камерный оркестр заслуженного коллектива России.

Наряду с симфоническими концертами в программе фестиваля фортепианные вечера Луганского, Дениса Мацуева и Ивана Бессонова, а также органный вечер Лео Кремера (Германия).

Традиционно фестиваль приходился на закрытие сезона в июне, но в этом году он будет пресен в связи с предстоящими гастролями филармонического коллектива в Китае. В прошлом году фестиваль был отменен.

150-летие со дня рождения композитора и пианиста Рахманинова отмечается в 2023 году.