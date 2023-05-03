"Кавказ за последние годы становится одной из самых динамичных точек роста туристического потока. В прошлом году мы зафиксировали рост числа туристов, размещенных в гостиницах — на 26%. Если сравнить с 2019 годом – это плюс 35%. Безусловно, это результат синхронной работы региональных, федеральных властей, бизнеса", — сказал Вахруков.

По его словам, основные приоритеты государственной политики — существенное ускорение темпов строительства нового номерного фонда, туристической и обеспечивающей инфраструктуры.

"На фоне роста спроса мы уже сейчас видим рост инвестиционной активности в туризме. По нашим оценкам, в 2022 году рост объема инвестиций составил 14% к уровню 2021 года, инвестиции в основной капитал отрасли превысили 400 млрд рублей", — сказал Вахруков.

По его словам, растут темпы ввода новых номеров. За 2022 год, как отметил Вахруков, введено порядка 11 тыс. новых номеров, что в 1,5 раза больше в среднем за последние 5 лет.

"По предварительным оценкам, число гостиничных номеров, которые необходимо создать для того, чтобы к 2030 году удовлетворить растущий спрос – это около 200 тыс.", — сказал Вахруков.

Он добавил, что правительство поставило цель сформировать широкий инструментарий поддержки инвестиций в туризм, которых хватит на различные сегменты отрасли.