За первый квартал 2023 года пассажирооборот показал рост на 16%, до 53,7 млрд пкм.

Наблюдаемый рост пассажирооборота российских авиакомпаний связан с увеличением дальности перевозок из-за необходимости облетать закрытые воздушные зоны юга и центральной части РФ, отмечали ранее отраслевые аналитики.

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в марте 2023 года подскочил на 42% г/г, до 7,4 млн человек. В марте 2022 года показатель был меньше, чем годом ранее, на 20%: снижение пассажиропотока последовало за санкциями в отношении российской авиаотрасли, введенными западными странами в ответ на начало военной операции на Украине.

За первый квартал 2023 года показатель вырос на 7%, до 21,2 млн человек. Минтранс РФ сообщал в апреле со ссылкой на оперативные данные о росте пассажиропотока в январе-марте на 4,5%, до 20,7 млн человек.

Росстат ссылается на данные Росавиации. Само отраслевое ведомство перестало публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта в марте прошлого года.