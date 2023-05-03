"Дано поручение проработать этот вопрос, председатель правительства РФ дал такое поручение. И наши министерства и ведомства будут сейчас этим заниматься. Все-таки это немалые деньги, надо понимать источники финансирования. Возможно, это будет государственно-частное партнерство совместно с бизнесом на основе концессионных соглашений либо другие варианты финансирования", — сказал Новак, выступая на пленарной сессии Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах в среду.

Вице-премьер подчеркнул, что этот проект обсуждается достаточно давно.

"Тема давняя достаточно. Есть свои особенности в ее реализации. Но что касается необходимости соединения (курортов — ИФ) в будущем — это очевидно, и все соглашаются с этим. Потому что если будут соединены два курорта, это будет хороший кластер с возможностью туристам посещать разные курорты. И что немаловажно — строительство аэропорта рядом с Черкесском, это тоже одно из направлений, которое даст возможность синергетического эффекта развития туризма", — отметил он.

Новак напомнил, что инвестор курорта "Архыз" планирует вложить в его развитие 40 млрд рублей.

"И для того, чтобы люди ехали туда, должна быть удобная логистика как путем строительства аэропорта, так и комфортные автомобильные дороги и соединение с другими кластерами, которые дадут синергию в развитии туризма", — отметил он.

Как сообщал в среду на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО председатель совета директоров АО "Фирма "Агрокомплекс им. Ткачева", инвестор "Архыза" Александр Ткачев, инвестиции в строительство трассы между Архызом и Красной Поляной оцениваются в 92 млрд рублей. По его словам, транспортная артерия может соединить бальнеологические горные курорты Северного Кавказа с пляжами Черноморского побережья и Абхазии. Ткачев также на совещании предложил построить в Черкесске международный аэропорт для увеличения турпотока на курорт.

Как сообщалось, краснодарское ООО "Горные вершины" в марте этого года стало победителем конкурса на покупку курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, предложив 24,2 млрд рублей.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "Горные вершины" зарегистрирована в Краснодаре 15 декабря 2022 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей, ее руководителем и владельцем является Андрей Скок.

Скок, согласно открытым источникам, находится в числе совладельцев целого ряда компаний в сфере курортной недвижимости Сочи. Также ему принадлежит краснодарское ООО "Юг-бизнеспартнер" (выручка 13,7 млрд рублей в 2021 году), владеющее в том числе курортным комплексом в Имеретинской низменности вблизи олимпийских объектов — "Сочи-парк", туристической деревней "Мандроги" в Ленинградской области (юрлицо — ООО "Мандроги"), Крымским винным заводом и форелеводческим хозяйством в Краснодарском крае. Газета "Коммерсантъ" не раз отмечала, что "Юг-бизнеспартнер" связан с семьей экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

В сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству скорректировать планы дорожного строительства и реконструировать автомобильные трассы и железные дороги, ведущие к Черноморскому побережью страны.

В середине июня 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу совместно с заинтересованными ведомствами проработать маршрут автодороги, которая бы стала связующей между курортами Северного Кавказа и соседними туристическими кластерами.