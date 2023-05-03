"Пассажирский лайнер авиакомпании RedWings после вылета из Стамбула принял решение совершить посадку в аэропорту Сочи по техническим причинам. Рейс WZ76 следовал по маршруту Стамбул — Москва. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Сочи в 16:57 мск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры расположены в зоне ожидания полетов, с ними работает представитель авиакомпании.

Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер из Стамбула готовится к аварийной посадке в Сочи из-за технических проблем.