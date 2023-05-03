"Помимо масштабного благоустройства, в существующих парках мы ежегодно создаем новые зоны для отдыха. В этом году в шести парках обустроим функциональные площадки: где-то появится новая зона для детских игр, где-то — для занятий спортом", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

Так, в Глуховском парке Ногинска и Мытищинском парке им. Стрекаловка оборудуют новую игровую зону для детей. В парках "Пехорка" Балашиха и "Дубки" Наро-Фоминского округа обустроят спортивную зону. В Талдомском парке культуры и отдыха "Победа" и в Сергиево-Посадском парке "Скитские пруды" построят скейт-площадки.

Всего в Подмосковье расположено 184 парка и лесопарка.