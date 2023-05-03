В гид вошел Фестиваль водных фонариков в Юсуповском саду, который состоится с 5 по 7 мая в сопровождении классической музыки, джаза и будет дополнен пиротехническим шоу.

В событийный путеводитель попали также Праздник корюшки в Парке 300-летия Санкт-Петербурга 13 и 14 мая, Фестиваль тюльпанов на Елагином острове с 20 по 28 мая, "Ночь музеев", Весенний праздник фонтанов в Петергофе 21 мая и празднование Дня города 27 мая.

Внимание туристов также обратили на "Императорский полдень", когда каждое воскресенье в 12:00 оркестр дает концерт на балконе Капеллы, и на карильонную музыку, которая играет также каждое воскресенье в 15:00 на Соборной площади Петропавловской крепости.