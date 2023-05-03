"Муниципалитетам Верхневолжья в 2023 году предоставят средства из областного бюджета на создание и развитие проектов в сфере туризма. На конкурс было представлено 10 проектов, четыре из них по результатам конкурсного отбора получат средства на реализацию", — говорится в сообщении.

В числе победителей — Торопецкий муниципальный округ, где модернизируют объект туристического показа — Дом Патриарха Тихона. В здании будут выполнены капитальные работы, включая проведение системы отопления, замену кровли и ремонт входной группы.

В Вышнем Волочке при областной поддержке будет создана экспозиция с элементами дополнительной реальности "Волчок приглашает в Волочёк". В городе установят восемь скульптур и информационных тумб. Каждая из скульптур будут обеспечена QR-кодом с интерактивной экскурсией.

Ржевский муниципальный округ получит средства на проведение ремонта макетного зала, замену витражей и установку пандуса для маломобильных посетителей в музее истории архитектуры Ржева.

Ещё одним победителем конкурсного отбора стал Андреапольский муниципальный округ. Поддержка оказана на приобретение и установку сенсорного информационного киоска и стенда с туристкой информацией в местном краеведческом музее имени Эдуарда Шимкевича.

На реализацию всех проектов также предусмотрено софинансирование из местных бюджетов.

"Вместе с развитием туризма мы развиваем инфраструктуру, комфортную городскую среду, культурную, общественную жизнь в Тверской области, преображаем внешний вид наших городов и поселений. Туризм — это не только возможность получить экономический эффект, но и стимул для местной власти по-другому посмотреть на наши территории", — приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Рудени.

Как сообщалось, туристический поток в Тверскую область в 2022 году составил 2,6 млн человек. К 2026 году планируется увеличить его до 4,3 млн человек.