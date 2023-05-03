"Праздничная афиша муниципальных и региональных учреждений включает в себя свыше 400 событий", — сказала Рыбкина.

Уже 5 мая в рамках акции "Поезда памяти" из Белева, Венева и Черни стартуют стилизованные железнодорожные составы. На всех станциях малых городов пройдут возложения цветов к мемориалам и воинским захоронениям, выступят артисты местных ДК.

9 мая на площадке перед Тульским театром драмы состоится спектакль-концерт "На всю оставшуюся жизнь". В Тульской областной филармонии выступит Тульский государственный хор с благотворительным концертом "Аккорд Победе!". Театр юного зрителя представит постановку о юных героях Донбасса "Молодая гвардия". Театр кукол в центральном парке Тулы покажет спектакль "Петрушка на войне".

В музеях региона пройдут тематические экскурсии и уроки мужества. В Музее обороны Тулы проходит цикл мероприятий "Душа нашей Победы!". В филиале Государственного исторического музея представят обгоревшие ордена героев Великой Отечественной войны. В Тульском музее оружия будут работать интерактивные площадки, состоится праздничный концерт. Ремесленный двор "Добродей" представит программу, посвященную вкладу тульских мастеров в победу.

Мероприятия также пройдут в библиотеках и муниципальных кинозалах региона.

9 мая в Туле на площади Победы, Казанской набережной, площади Ленина будут звучать записи песен военных лет, выступит губернаторский духовой оркестр.

В День Победы во всех общественных пространствах региона будут транслироваться фронтовые песни, которые жители Тульской области присылали на полковую почту в рамках акции "45 песен Победы".

Ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Тульской области велись в октябре-декабре 1941 года. За мужество и героизм Туле в декабре 1976 года было присвоено почетное звание "Город-герой".