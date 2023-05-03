"Доходы санаторно-курортных организаций в 2022 году составили более 195 млрд рублей, что на 27% больше, чем в допандемийном периоде. Количество лиц, получивших там помощь, — более 6,5 млн человек. Это предварительные данные Росстата", — сказал Камкин в ходе Кавказской инвестиционной выставки в среду.

Согласно показанной статистике, рост доходов по сравнению с 2021 годом составил 17%, когда санатории заработали 166 млрд рублей.

Замминистра также отметил, что в России низкий средний процент износа зданий санаторно-курортных организаций — 31,5%, в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) — 23,4%. Выше оказался процент износа медицинского оборудования: в России — 46,8%, в СКФО — 51,1%.

По данным государственного реестра курортного фонда РФ, в стране располагаются 278 курортов (лечебно-оздоровительных местностей) и 1,9 тыс. санаторно-курортных организаций. Большая часть санаториев специализируется на лечении болезней органов дыхания (1 тыс. организаций), а также костно-мышечной системы и соединительной ткани (989 организаций).