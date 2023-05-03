"Для привлечения, в том числе, иностранных туристов на курорт "Архыз" нужен международный аэропорт, и глава Карачаево-Черкесии в этом нас поддерживает. КЧР — это единственная республика на Кавказе, где турпоток превышает более чем в 4 раза население. Сегодня турпоток в Архыз уже составляет 2 млн человек и, по оценкам, до 2030 года вырастет до 4 млн человек", — сказал Ткачев на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

Вместе с тем, по его словам, сложность логистики является большим препятствием для роста потока отдыхающих.

"Сейчас, чтобы добраться в "Архыз" от ближайшего аэропорта Минеральных Вод, требуется 4 часа. Новый аэропорт позволит сократить время пути для туристов до одного часа. На курорт можно будет добраться из крупных российских городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, из Сибири. Безусловно, это важный проект, и мы, бизнесмены, на условиях государственно-частного партнерства с удовольствием будем участвовать в строительстве аэропорта", — отметил Ткачев.

Он также напомнил, что в развитие "Архыза" планируется инвестировать до 2030 года 40 млрд рублей.

Как сообщалось, краснодарское ООО "Горные вершины" в марте этого года стало победителем конкурса на покупку курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, предложив 24,2 млрд рублей.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "Горные вершины" была зарегистрирована в Краснодаре 15 декабря 2022 года, ее руководителем и владельцем является Андрей Скок.

Скок, согласно открытым источникам, является совладельцем целого ряда компаний в сфере курортной недвижимости Сочи. Также ему принадлежит краснодарское ООО "Юг-бизнеспартнер" (выручка 13,7 млрд рублей в 2021 году), владеющее в том числе курортным комплексом в Имеретинской низменности вблизи олимпийских объектов — "Сочи-парк", туристической деревней "Мандроги" в Ленинградской области (юрлицо — ООО "Мандроги"), Крымским винным заводом и форелеводческим хозяйством в Краснодарском крае. Газета "Коммерсантъ" не раз отмечала, что "Юг-бизнеспартнер" связан с семьей экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.