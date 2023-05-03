"Время ожидания для водителей на мосту сократилось до одного часа пятнадцати минут. В пике — до 30 тысяч машин в обе стороны должны проходить. Мы определили, что максимальное время ожидания должно быть час, тогда будет обеспечена комфортная пропускная способность", — сказал Аксенов.

Как сообщалось, к началу мая число досмотровых точек на Крымском мосту увеличили до 84: 44 со стороны Кубани и 40 со стороны полуострова.

Сейчас при въезде на мост в отдельном потоке досматривают автобусы и микроавтобусы. Также происходит разделение на легковые автомобили без багажа или с его минимальным количеством, которые проверяются в ручном режиме, и на загруженные, которые направляют на сканирование. Время прохождения машины через сканер занимает 7-9 минут.

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. Расследуется уголовное дело по статье "терроризм".

Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела, движение легковых автомобилей по ней и поездов возобновилось вечером того же дня. Полноценное автомобильное движение по четырем полосам моста открылось 23 февраля. Однако после этого на мосту был введен досмотр всего въезжающего транспорта.