"К 2025 году планируем увеличить количество посещений втрое. Более 20 регионов нас посетили в качестве региона-наставника по промышленному туризму. Будем продолжать и дальше развитие этой темы", — цитируются в сообщении слова губернатора Алексея Текслера.

По данным пресс-службы, свои экскурсионные программы реализуют 40 предприятий региона, в прошлом году в рамках промтуризма в регионе побывало около 60 тыс. человек.

"Развивая промтуризм, мы отмечаем большое количество эффектов. Пример, Златоустовская оружейная фабрика, ее включили в национальный туристический маршрут, который проходит по горной части региона с посещением национального парка "Таганай". Таким образом, промышленный туризм вносит свой вклад в развитие туризма в целом", — отметил глава региона.

В свою очередь заместитель генерального директора по развитию туризма Златоустовской оружейной фабрики Вера Пузикова сообщила "Интерфаксу", что за семь лет участия предприятия в программах промышленного туризма число гостей на фабрике выросло в десятки раз.

"Если в 2016 году, когда мы начинали, у нас побывало всего 286 человек, то за прошлый год наши экскурсии посетили почти 19 тыс. человек, за год мы провели 1 тыс. 367 экскурсий. Интерес к нам продолжает расти, за последний месяц у нас было в два раза больше человек, чем за этот же месяц год назад", — отметила она.

По сведениям Пузиковой, также значительно расширилась география гостей — едут не только ближайшие соседи, Тюменская, Свердловской области и Пермский край, но также из отдаленных регионов. России.

"Очень хорошо подтянулся центр и юг страны. К нам едут из Москвы, Кирова, Севастополя, Краснодара и других городов. Значительно вырос поток туристов из Казахстана, Белоруссии и Китая", — добавила собеседница агентства.

Она отметила, что гости знакомятся с историей оружейного производства и посещают цеха, где работают граверы. Также дети и взрослые участвуют в мастер-классах по изготовлению собственного "клинка" в технике златоустовской гравюры: дети наносят роспись по дереву, а взрослые делают гравировку на латуни.

Между тем руководитель музея "Магнезит" Галина Головко сообщила агентству, что за прошлый год музей "Магнезит" и Саткинскую производственную площадку" Группы Магнезит" посетили более 9 тыс. человек, в том числе по программам промышленного туризма.

"Гостей знакомят с историей развития компании и технологией единственного в России производства высококачественных магнезиальных огнеупорных материалов. Кроме того, для выпускников колледжей и вузов разработаны маршруты по профилю подготовки студентов учебных заведений", — пояснила директор музея.

По ее словам, маршрут перемещается от смотровой площадки Карагайского карьера, где добывается магнезит, к месту его доставки на обжиги, и в итоге экскурсанты видят конечный продукт.

Головко добавила, что в этом году ожидается увеличение турпотока, в том числе за счет снятия коронавирусных ограничений, действовавших зимой прошлого года.

Челябинская область входит в топ-7 регионов с самым высоким уровнем развития промтуризма по версии рейтинга "Промышленный туризм: лидеры России — 2022".