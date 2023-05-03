"Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов, отметил мэр.

Собянин напомнил, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность.