Выручка АО за год при этом увеличилась на 23,2% и превысила 1,2 млрд рублей.

Вместе с тем компания сократила коммерческие расходы на 11,1% — до 43,6 млн рублей и увеличила управленческие — на 7,5%, до 84,5 млн рублей.

Кредиторская задолженность компании сократилась со 147,2 млн рублей на 31 декабря 2021 года до 134,6 млн рублей на 31 декабря 2022 года, дебиторская — выросла с 27,4 млн рублей до 37,4 млн рублей.

Как сообщалось, в 2022 году международный аэропорт Ханты-Мансийска прошел модернизацию в рамках нацпроекта "Производительность труда". В частности, была оптимизирована работа багажно-грузового отдела и упорядочен пассажиропоток в аэровокзальном комплексе. В результате "Юграавиа" удалось, в том числе, увеличить выработку производственных процессов на 5% и свести к минимуму уровень различных потерь.

Кроме того в 2022 году аэропорт впервые в своей истории обслужил 430 тыс. человек (рост на 0,9% по сравнению с 2021 годом).

Владельцем АО "Юграавиа" является Ханты-Мансийский автономный округ.