Глава Минприроды доложил об этом президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ в Москве.

"Туристы посетят шесть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), расположенных у озера Байкал. Круиз будет рассчитан на десять дней. Таким образом, мы совместили науку и туризм на Байкале", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что круиз "Ожерелье Байкала" разработали в 2023 году дирекции расположенных вокруг Байкала ООПТ по поручению Минприроды РФ. В его программе — посещение Прибайкальского и Забайкальского национальных парков, Байкало-Ленского, Баргузинского, Байкальского заповедников и Кабанского заказника. Пробный экспедиционный выход по маршруту планируется после 20 июля.

"Маршрут является кольцевым — начинается и заканчивается в поселке Листвянка (Иркутская область — ИФ). В программе — посещение Байкальского музея и солнечной обсерватории, остановки на мысе Кадильный и в бухте Песчаная. Одной из знаковых точек маршрута станет остров Ольхон", — говорится в сообщении со ссылкой на директора ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Умара Рамазанова.

Туристов планируется познакомить с флорой и фауной берегов Байкала, памятниками природы, примерами восстановления лесов после пожаров. Запланировано также наблюдение за дикими животными в естественной среде обитания во время пешей экскурсии по мысу Покойный.

Последний день круиза пройдет вдоль Кругобайкальской железной дороги — памятника архитектуры федерального значения.

Губернатор Игорь Кобзев по итогам совещания сообщил, что в Иркутской области сейчас разрабатывают новые маршруты, в том числе по направлениям научного и экологического туризма.

"Иркутская область готова внедрять и развивать новые маршруты, которые будут интересны жителям нашей страны. Уверен, что направление научного туризма получит особую популярность. Совместить отдых с получением новых знаний, думаю, захотят многие. Прибайкалье всегда радо гостям и готово делиться не только красотой своей природы, но и опытом по ее охране", — цитирует пресс-служба Кобзева.