Полеты из Москвы в Марокко будут осуществляться два раза в неделю, по средам и пятницам, на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 159 пассажиров. Время в пути составит 6 часов 15 минут.

"Возобновляя приостановленные во время пандемии рейсы из московского аэропорта Домодедово, мы рады вновь дать возможность гражданам Марокко и других стран с удобством путешествовать через наш хаб в Касабланке в Африку, Европу и Америку. А российским туристам – открыть для себя удивительную страну Марокко и Африку в целом. Сейчас наша задача – как можно скорее вернуться к прежней частоте полетов, а в перспективе мы надеемся расширять полетную программу и дальше", — отметил региональный директор Royal Air Maroc в России Хамза Никель.

Для поездок в Марокко россиянам не нужны визы. Перед вылетом нужно заполнить онлайн-форму. Введенные во время пандемии коронавируса ограничения на въезд также отменены.

Royal Air Maroc остановила авиасообщение с Россией в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Рейсы были возобновлены в конце февраля 2022 года, но вновь приостановлены в марте после начала событий на Украине.