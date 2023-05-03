Премьер-министр в ходе рабочей поездки в Северокавказский федеральный округ посетил экспозиции Кавказской инвестиционной выставки. В частности, он ознакомился со стендом АО "Кавказ.РФ".

Мишустину рассказали о ключевых проектах курортов Северного Кавказа — всесезонном туристическо-рекреационном комплексе "Каспийский прибрежный кластер", курорте "Эльбрус".

Генеральный директор АО "КАВКАЗ.РФ" Андрей Юмшанов сообщил, что "Каспийский прибрежный кластер" состоит из шестикилометровой зоны, 260 гектаров земли. В качестве инструментов для реализации используется форма особой экономической зоны, инфраструктурные бюджетные кредиты. "По нашим оценкам, примерно 72 млрд рублей возможны частные инвестиции", — сказал Юмшанов.

При этом он отметил, что в данный момент конкретных инвесторов по проекту нет. "А зачем же проектную документацию заказывать без инвестора?" — спросил Мишустин.

"Если вы делаете большой мастер-план, проектно-изыскательские работы, собираетесь заказать проектно-сметную документацию, мне кажется, самым важным здесь является работа с частными инвесторами", — сказал он.

По словам разработчиков проекта, уже есть договоры-намерения с заинтересованными инвесторами, кроме того, при планировании инфраструктуры проекта учитывались их мнения.

"Любой специальный инфраструктурный проект, который на сегодняшний день государство задумало, он обязательно должен обсуждаться с инвесторами, которые будут туда приходить", — сказал Мишустин, отметив, что инвесторов необходимо заинтересовывать обязательствами, которые берет на себя институт развития, в том числе по инфраструктуре, энергетике и т.д.

Юмшанов также рассказал Мишустину о планах по модернизации "Эльбруса". "Мы эксплуатируем курорт, расширяем зону катания, в перспективе она будет порядка 35 км, и мы планируем, что к 2025 году турпоток будет порядка 1 млн туристов", — сообщил он, уточнив, что на данный момент поток составляет порядка 600 тыс. человек.

Генеральный директор АО "КАВКАЗ.РФ" рассказал, что по старым советским маршрутам восстанавливаются туристические тропы. Он добавил, что по предложению полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне будет построена "Тропа Победы" по легендарным местам Эльбруса.

"Эльбрус для многих советских людей и россиян связан с самыми красивыми, живописными местами России... То, что вы исторические места, памятные места делаете видимыми, с возможностью их посещения — это замечательно", — сказал Мишустин.