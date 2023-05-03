С января по март россияне совершили 1,7 млн поездок за рубеж с целью туризма, это на 46,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 37,5% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

Самым популярным зарубежным направлением у российских туристов стала Турция – 398,6 тыс. поездок. Это на 70,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (233,7 тыс.). На втором месте ОАЭ, куда россияне совершили 381,8 тыс. поездок (плюс 88%). Замыкает тройку лидеров Таиланд (317 тыс.).

В первую десятку также вошли Египет (217,5 тыс.), Армения (84,3 тыс.), Шри-Ланка (46 тыс.), Казахстан (38,2 тыс.), Мальдивы (34,6 тыс.), Узбекистан (33,8 тыс.), Индия (33,2 тыс.).