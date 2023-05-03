"Еще одна стратегическая задача — это строительство дороги "Архыз — Красная Поляна" в привязке с курортом "Лаго-Наки". Мне кажется, у всех есть понимание, что этот проект надо продвигать. И он крайне необходим Кавказу", — сказал Решетников на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

Он подчеркнул, что данная дорога принципиально изменит транспортную доступность курортов в Сочи, Адыгее, Карачаево-Черкессии. Также трасса свяжет между собой Черноморский и Кавминводовский кластеры.

Ранее стоимость трассы оценивалась в 91-97 млрд рублей.

В сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству скорректировать планы дорожного строительства и реконструировать автомобильные трассы и железные дороги, ведущие к Черноморскому побережью страны.

В середине июня 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу совместно с заинтересованными ведомствами проработать маршрут автодороги, которая бы стала связующей между курортами Северного Кавказа и соседними туристическими кластерами.