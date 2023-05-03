Выручка предприятия выросла на 5,1%, до 17,23 млрд рублей.

Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в 2022 году составил 18,2 млн человек, что на 0,6% больше, чем в 2021 году. Как сообщалось, по объему перевозок на внутренних воздушных линиях в прошлом году "Пулково" стал вторым в России, уступив только московскому "Шереметьево", но обойдя столичные же "Домодедово" и "Внуково": всего на внутренних рейсах петербургский аэропорт обслужил 15,8 млн пассажиров.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 100% уставного капитала ВВСС принадлежит кипрской "Талита трейдинг лимитед".