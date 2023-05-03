"Осуществляется строительство объезда Владикавказа, что обеспечит прямой и беспрепятственный проезд автомобильного транспорта до МАПП "Верхний Ларс". Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год", — отмечается в справке.

МАПП "Верхний Ларс" находится на Военно-Грузинской дороге — в настоящее время единственном сухопутном маршруте, связывающем с Россией не только Грузию, но и Армению.

Кроме того, в республике ведется работа с инвесторами по реализации ряда проектов по строительству таможенно-логистического комплекса.

В целом транспортно-логистический комплекс Северной Осетии включает два международных автомобильных таможенных пункта пропуска: "Нижний Зарамаг" на автомобильной дороге А-164 (Транскавказская магистраль) и "Верхний Ларс" на автомобильной дороге А-161 (Военно-Грузинская дорога).