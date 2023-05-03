В ходе осмотра стенда глава Дагестана Сергей Меликов ознакомил Мишустина с развитием Каспийского кластера, включающего в себя различные туристические проекты.

"Конечно, развитие инфраструктуры, в том числе опережающего развития, очень важно для того, чтобы построить все то, что задумано, привлечь в эти места туристов со всей страны", — сказал Мишустин.

Один из представленных проектов на стенде — туристско-рекреационный комплекс "Инчхе Марина Каспий" в Каякентском районе.

Это семиэтажный гостиничный комплекс с маяком на 200 номеров, с коттеджами шале на 60 койко-мест, рыбным рестораном, кафе, детской площадкой и причалом для яхтенного туризма. В настоящее время ведутся работы по дноуглублению и берегоукреплению. Заказана проектно-сметная документация на здания.

Также на стенде были представлены проекты комплекса "Золотые пески" в Дербентском районе, расширения санаторно-курортного комплекса "Каспий" в поселке Манас (в настоящее время построены гостиничный корпус на 43 номера и 90 койко-мест, три двухэтажных коттеджа на 29 номеров и 58 койко-мест, столовая на 320 посадочных мест, волновой бассейн с морской водой).

В 2025 году планируется завершить строительство на берегу Каспийского моря в Дербентском районе туристического оздоровительного комплекса "Сардар — Приморский", в Стальском районе в году ожидается завершение реконструкции санатория "Кпул-ятар" и строительства новой гостиницы.

В 2025 году планируется создать туристско-рекреационный комплекс "Эколенд" в Хунзахском районе.

В рамках плана мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года также планируется строительство канатной дороги с пропускной способностью 500 человек в час, набережной с обустройством причальной стенки, парка в микрорайоне "Аваин", благоустройство улично-дорожной сети и строительство туристской и обеспечивающей инфраструктуры.

Также в Махачкале планируется строительство микрорайона "Лазурный берег". Проект предполагает возведение к 2030 году города-спутника "Лазурный берег" общей площадью застройки 4 986 586 квадратных метров.

В настоящее время определено территориальное размещение объектов строительства. Ведется процесс определения земельного участка и границ.

Начато строительство магистральных водоводов Чиркей-Махачкала-Каспийск протяженностью 73 км.