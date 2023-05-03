"Совместно с Агентством стратегических инициатив мы открыли первый в России туристический маршрут на крупнейшей на Северном Кавказе Чиркейской ГЭС, запустили еще ряд экскурсий на таких промышленных предприятиях, как ООО ПП "Кизляр", АО "Кизлярский коньячный завод", ООО "Дагестан Стекло Тара", — сказал Мерданов.

Он отметил, что эти промышленные туристические маршруты пользуются высоким спросом. Кроме того, по словам Мерданова, в республике также активно развивается пеший и экологический туризм.

"Мы также развиваем пеший туризм, уже практически оцифровали наш участок тропы, которая является межрегиональной совместно с Чеченской республикой. Число посещающих эту тропу туристов увеличивается с каждым годом. Экологический туризм у нас естественно тоже набирает популярность: Бархан Сарыкум, который является федеральным заповедником – одно из наиболее популярных направлений таких туров", — добавил Мерданов.

По его словам, появление новых видов туризма обуславливает необходимость развития туристической инфраструктуры – в республике реализуется ряд крупных проектов, они находятся на разных стадиях проработки.

"Особая экономическая зона в Дербентском районе предполагает реализацию проекта более, чем на 200 га, там предполагается строительство в том числе прогулочной зоны. Сейчас градостроительный институт разрабатывает проект планировки территории. Также мы с коллегами обсуждаем возможность реализации всероссийского детского центра "Дагестан" в 2 км от этой особой экономической зоны", — отметил министр по туризму и народным художественным промыслам республики Дагестан.

Помимо этого, как отметил, Мерданов, на региональном уровне формируются такие туристические кластеры, как Дербент, Сулакский каньон, а также прибрежный и горный кластеры.