"Мы одни из первых компаний в Дагестане, которые начали развивать винный туризм, изучили опыт наших коллег из Краснодарского края.

Сейчас туристы могут посетить наши виноградники, их у нас более 1 тыс. гектаров. Но для дальнейшего развития и популяризации винного туризма мы планируем построить гостевые дома на виноградниках, а также ресторанный комплекс", — сообщил генеральный директор компании Эмиль Омаров в ходе заседания круглого стола по развитию отрасли, проходящего в рамках Кавказской инвестиционной выставки в среду в Минеральных Водах.

В планах компании — объединить в единый комплекс энотуризм, агротуризм, природные и исторические достопримечательности республики, а также арт-маршрут.

Омаров добавил, что в прошлом году виноградники компании посетило более 1 тыс. человек.

"ДВК" выпускает продукцию под статусом ВЗГУ (вино защищенного географического указания) "Дагестан".

Компания создана в 2007 году. На сегодняшний день площадь плодоносящих виноградников компании занимает более 1 тыс. га, к 2026 году планируется увеличить площади до 2,45 тыс. га.