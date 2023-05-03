Как сообщает пресс-служба музея, в фонды поступит 4-фунтовая заряжающаяся с дула нарезная медная пушка образца 1860 года.

Это редкий тип морского артиллерийского орудия. Одна из последних дульнозарядных нарезных пушек. Орудие было отлито из бронзы в 1866 году в Санкт-Петербургском арсенале. Длина ствола от дульного среза до винграда включительно составляет 167 см, вес около 385 кг, что подтверждает именно морскую принадлежность орудия.

"Медными" в то время официально назывались орудия, изготовленные из бронзы. На стволе имеется маркировка: "Санктъ-Петербург" №1869 "П. Энгельгардтъ" 1866 годъ.

Артефакт поднят водолазами Центра подводных исследований Русского географического общества с парусно-винтового 57-пушечного фрегата "Олегъ" в августе 2018 года. Массивные изделия из цветных металлов достаточно хорошо сохраняются в водах Финского залива. Дуло и прицел потребовали условно простых для консервации действий: удаления солей, отчистки от хлоридов меди во избежание повторной коррозии и стабилизации материала специальными составами.

Консервация объекта проведена в собственной реставрационной мастерской Центра подводных исследований Русского географического общества. Лафет пушки, к сожалению, разрушен в результате удара и длительного пребывания под водой и на поверхность поднят не был.

Фрегат "Олегъ" был заложен на Кронштадтской верфи в 1858 году, предназначен для пресечения доставки грузов в порты вероятных государств-противников. Артиллерийское вооружение, небывало мощное для своего времени, удивляло современников — 60-фунтовое орудие могло метать бомбы весом 17,7 кг на дистанцию почти двух морских миль. Всего орудий на борту было 57 единиц.

"Олегъ" — один из первых в мире океанских рейдеров, имел на борту десантные пушки для проведения боевых операций на берегу. Водолазами обнаружено две десантные пушки на корме фрегата. Штатное оборудование корабля — чугунные орудия 35 калибра (196 мм) и 22 калибра (164 мм), располагались на корабельных станках по палубам.