"Хотел бы отметить перспективное для бизнеса — это комфортные условия прохождения международных пунктов пропуска и развитие придорожного сервиса. У нас прекрасные дороги, но зачастую не хватает придорожного сервиса. Поэтому, обращаюсь к бизнесу, хотел бы предложить развивать и эти вопросы", — сказал Надыкто в ходе Кавказской инвестиционной выставки-2023 в среду.

Он отметил, что все аэропорты округа имеют статус международных, проведена и проводится модернизация практически всех опорных аэродромов.

"Ведется работа по модернизации автомобильной и железнодорожной сети. Те задачи, которые ставятся по наращиванию потенциала в субъектах, они находят свое развитие — расширение автодорог и формирование развитие пунктов пропуска через госграницу, в первую очередь это Северная Осетия и Дагестан", — пояснил Надыкто.

По его словам, в СКФО быстрыми темпами развивается туризм, в том числе с дружественными странами.

Заместитель полпреда президента также добавил, что в аппарате создана рабочая группа по развитию туризма.

В рамках проекта "Кавказ Gran Turismo" предусмотрено расширение возможностей безопасного перемещении туристов от пункта прибытия до пунктов отдыха, возможность комфортного нахождения в пути и благополучное возвращение домой, добавил он.